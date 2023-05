Cris Basabe suma 1 millón de seguidores en TikTok y tras la pandemia se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia. En entrevista con Diva Rebeca habló de sus gustos y del proceso para abrazar su diversidad.

“Yo creo que en varios momentos en el colegio sentí que no podía mostrar quien era. Valoro demasiado a la generación de ahora. La gente está tomando consciencia de que no es nada malo ni de lo que puedas sentirte avergonzado porque no le estás haciendo daño a nadie”, aseguró.

‘influencer‘ Cris Basabe habla de sus gustos en cuanto al amor

El ‘influenciador’ aseguró: “La comedia es una forma de sanar. Me sirve demasiado para decir cosas. Cuando sobreactúas y lo llevas a otro extremo como que se lleva hasta el fondo el tema. Cuando tenía 14 años en la época de Messenger empecé a hablar con un muchachito, en el momento todo bonito, pero me preguntaba por qué me gustaba eso que se supone que no debería. Me sentía culpable, mal, de no estar siguiendo las normas que rige la sociedad”.

En la divertida entrevista también comentó que le costó mucho tiempo aceptar que estaba haciendo algo bien. “Te carcomes mucho. Yo tenía una mejor amiga y esta persona en un momento le contó a mi mamá sobre mi orientación. Muy mal. Pero ese momento fue de las mejores y peores cosas que me ha pasado. La peor porque yo era el que tenía que tomar la decisión para decir que era lo que estaba pasando por mi cabeza. Pero la mejor porque apenas mi mamá se enteró supe que no le estaba haciendo daño a nadie y que no iba a echar un paso atrás”, recordó Basabe.