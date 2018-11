“Desde que la vi, ya me estaba entrando un poquito el sustico”, aseguró el imitador del artista de música popular, y luego añadió:

“Precisamente Shirly Gómez, ¡mamacita! Yo la veo en La Kalle, la veo en Instagram y la ponen ahí al lado… ¡cualquiera se pone nervioso con semejante mujer al lado!”.

La presentadora y también actriz le explicó que tenía que conquistarla sin necesidad de cantar, es decir que debía usar la mirada y los gestos. “Quiero ver un hombre más seguro”, le manifestó ella mientras se le acercaba. Fue en ese momento que los nervios se apoderaron de ‘Jessi’.

“Ustedes no se imaginan [lo que fue] tenerla ahí tan cerca con esa boquita que tiene”, les dijo el participante a los televidentes. “Las piernas me estaban temblando, no me podía ni sostener y en seguida cuando se acercaba, ¡esas ganas de besarla, Dios mío!”, agregó.

Al final, Shirly señaló que vio “un poco tímido” y “nervioso” a ‘Jessi’, tanto así que, en vez de darle ganas de ‘comérselo’, le produjo ternura.