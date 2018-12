Según el famoso, todo sucedió esta semana cuando él estaba en la fila de un supermercado; delante suyo una mujer “hacía cuentas” y contaba “una pocas monedas” que tenía para completar lo del mercado que llevaba.

Al comienzo, parecía que no le alcanzaba el dinero, por lo que él estuvo a punto de decirle que le pagaba su cuenta, aunque desistió porque “tal vez ella se sentiría mal”, afirmó.

El humorista esperó angustiado, pero luego sintió un alivio cuando vio que la señora logró completar lo de la cuenta, recordó:

“La fila era larga. No le alcanzó. Le tocó decidir qué sacar de lo que ya había comprado… Decía entre dientes: ‘Es que lo necesito todo’. Entonces me dio el impulso de decirle: ‘Tranquila señora yo le pago’. […] De pronto ella recordó: ‘Ay, por acá tengo un ajustico’. Le entregó la plata a la cajera y miraba atenta esperando que si estuviera completa. Ahí para ella estaba su vida. Yo también miraba esperando que no le faltara ni un peso. La cajera dijo: ‘Está completo’. La señora descansó”.

Tras eso, el humorista tuvo el impulso de abrazar a la mujer y darle ánimo, porque ella le recordaba a su mamá y los momentos similares que pasaron cuando él estaba pequeño.

El artículo continúa abajo

“Tantas veces fuimos a la tienda pero a mi mamá no le alcanzaba y como era tienda de barrio le decía a Andrés (el señor de la tienda): ‘No me alcanza. ¿Dany le puede traer la plata esta semana?’ Mi mamá lo decía entre avergonzada y tranquila porque igual los de atrás también pedían fiado. Salíamos con bolsas de mercado… Mi mamá entonces me decía: ‘A mí no me gusta fiar, pero toca mijo. Esta semana miro a ver como hago para pagar’“, contó ‘Suso’.

Cuando pasaba eso, el comediante siempre le expresaba a su progenitora que cuando él creciera ella nunca iba a tener que volver a pedir fiado. Y se lo cumplió.

“Me dediqué a trabajar, a buscar la forma de hacer que la gente tuviera cómo mercar. No he sido capaz. Solo soy un humorista. Pero con eso mi mamá nunca volvió a fiar. La señora del supermercado se ve todos los días. Esos padres y madres que como los míos hacían cuentas… que si había para una cosa no hay para la otra”, puntualizó.

A continuación, compartimos la historia completa que escribió el famoso en su cuenta de Twitter.

Ayer en un supermercado adelante de mi la señora hacía cuentas para pagar el mercado. Sacó de un monedero unas pocas monedas que le hacían falta para ajustar. Yo miraba con disimulo. La fila era larga. No le alcanzó. Le tocó decidir que sacar de lo que ya había comprado…(sigue) — Dany Hoyos (@AlegandroHoyos) December 4, 2018

Y miraba atenta esperando que si estuviera completa. Ahí para ella estaba su vida. Yo también miraba esperando que no le faltara ni un peso. La cajera dijo: está completo. La señora descansó. A mi me provocaba abrazarla, decirle que tranquila, que todo va a mejorar. (Sigue) — Dany Hoyos (@AlegandroHoyos) December 4, 2018

era tienda de barrio le decía al Andres (el señor de la tienda): "No me alcanza. ¿Dany le puede traer la plata esta semana?" Mi mamá lo decía entre avergonzada y tranquila porque igual los de atrás de la fila también pedian fiao. Saliamos con bolsas de mercado… — Dany Hoyos (@AlegandroHoyos) December 4, 2018

A la semana le llevaba la plata al señor de la tienda. "Vea que aquí le manda mi mamá y que muchas gracias y que si me puede fiar una bolsa de leche". "Claro hombre". Pasaron los años y por eso es que tengo ese rayón. Trato de no fiar, de pagar de contado. (Sigue) — Dany Hoyos (@AlegandroHoyos) December 4, 2018

Que si había para una cosa no hay para la otra. Esa señora me recordó a mi mamá, me recordó de donde vengo, me recordó que hay que tener empatía, me recordó que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para cambiar eso. (Sigue) — Dany Hoyos (@AlegandroHoyos) December 4, 2018