El recorrido quedó registrado en un video de ‘Lo sé todo’, donde la famosa explicó que arregla su ropa por estilos y colores, y que el predominio del color negro en las prendas “tiene que ver con ese mito de que uno con el negro se ve como más delgado”.

“Yo como siempre estoy peleando con la báscula, eso no lo niego nunca, el negro evidentemente es el color que más uso, no es el que más me gusta, pero sí el que más uso”, agregó.

En la grabación, Melissa también se refirió a que ama coleccionar gafas; mostró sus varios vestidos de baño y sus aretes favoritos, que tienen esmeraldas colombianas; y contó que tiene mucho calzado (según la publicación guarda más de 70 pares en su clóset) y pocos bolsos.

Incluso, sobre el calzado aclaró que sus pares no son interminables, pues “cada vez que va llegando uno nuevo a la casa, se va yendo uno”. Es más, cuando se cambió a su actual vivienda, como el armario no era tan grande, regaló muchos zapatos; las beneficiadas fueron sus amigas, aseguró.

A continuación, compartimos algunos pantallazos del video con partes del armario de la presentadora, en el que hay hasta un peluche de la mascota del Mundial de Rusia y una zona de fotos con su novio, Matías Mier; el recorrido completo puede verse en el sitio web del programa de Canal 1.

Pantallazos video 'Lo sé todo'.

