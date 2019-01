View this post on Instagram

Ese día mi suegra nos había invitado a su casa porq le había hecho un almuerzo especial de cumpleaños a mi esposo @jossenarvaezm Hacía dos días yo había salido de una hospitalización por amenaza de parto prematuro que duró un mes! Cómo ese día del almuerzo, mi amor cumplía años, no quería dañarle su momento, sin embargo, mientras almorzábamos, ahí estaba… lo q ya conocía, apareció de nuevo ese dolor bajito que me ponía el vientre duro por algunos minutos, sí, eran las temibles contracciones! Justo cuando terminamos de almorzar y nos dirigíamos a recostarnos y disfrutar la tarde, no pude aguantar más, le conté a @jossenarvaezm que tenía contracciones y q me perdonara por dañarle su celebración de cumple a lo que me respondió… “queeeeee??? 😱 nada me hace más feliz” Cuando llegamos a la clínica por urgencias, la Ginecóloga de turno me examinó y se acercó a mi esposo con una dulce sonrisa diciéndole – “prepárese que hoy va a ser papá” Sorprendido, emocionado, feliz respondió – No puede ser?? Hoy es mi cumpleaños😱 La Ginecóloga lo miró con ternura y le dijo – pues feliz cumpleaños Inmediatamente @jossenarvaezm llamó. Todos nuestros seres queridos a contarles esa maravillosa noticia! Y sí, el 20 de enero de 2006 nació Juan José @juanjonarvaezh , el mismo día que nació su padre! FELIZ CUMPLEAÑOS AMORES DE MI ALMA!