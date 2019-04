Son muchas las teorías de la gente, algunos dicen que era solo ostentación por demostrar lo bien que le iba en la música, y otros dicen que aseguraban que se trataba de una protección a través de las energías contra la gente que envidiaba su éxito.

Pero el origen de la historia viene desde su niñez, según el fragmento de un relato del mismo Pastor López, citado por Caracol Radio:

“He pasado tantas cosas… y esto de los anillos es una de esas cosas. En el 67, yo era un muchachito empezando. Yo tenía un anillo que me costó 20 bolívares, que ya no son ni 3 pesos. Luego llegó un artista [Osvaldo Morales] y me dijo: ‘Oye, chamo, ¿y a ti no te da pena cargar ese anillo [por lo barato]?’”.

‘El Indio’ continuo su relató: “Le dije que no, si no tenía con qué comprar más, pero algún día tendré. Y el tipo me martillaba cada rato con eso y me metía a mi habitación a llorar… a llorar de la rabia que tenía yo de no poder meterle un golpe a ese tipo, porque no se humilla a los pobres”.

Muchos años después, cuando su música empezó a sonar pudo ir a Estados Unidos y allá mandó a hacer los anillos. “Cadenas por todos lados… el brazo lleno de cadenas, en el cuello tenía siete cadenas, pero todo de oro. Todo de oro”, puntualizó.

En video, la historia de Pastor López: