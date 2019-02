“Gracias, niños. Mi tipo de premio favorito”, escribió la cantante en Instagram, al lado de un carrusel de dos fotografías en las que cada uno de sus hijos, Willow, de 7, y Jameson, de 2 años, sostienen el recursivo trofeo.

La cantante no pudo estar en la ceremonia del pasado domingo 10 de febrero, pues su hijo más pequeño estaba enfermo, según contó en Twitter antes de la premiación: “Es un poco triste que me perdí mi nominación número 20 al Grammy. Siempre estoy honrada de ser incluida. Ahora, a meter este bebé enfermo en la tina. Felicitaciones a todos los nominados. Diviértanse esta noche”.

I think it’s kind of rad that I just lost my 20th Grammy nomination. I’m always honored to be included. Now to get this sick baby in the bathtub. Congrats to all the nominees! Have fun tonight.

— P!nk (@Pink) February 11, 2019