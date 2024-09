Por: Caracol Televisión

Justo antes de que se cumplieran las primeras 24 horas de la muerte de la ‘Gorda’ Fabiola, su hijo David Polanía hizo una publicación en sus redes sociales, ya que subió a sus historias una imagen en compañía de la integrante de ‘Sábados Felices’.

De esta manera, el joven creador de contenido conmovió a sus más de 140 mil seguidores, a quienes aprovechó para contarles cómo era iniciar un día para él, en el que su madre era lo primero que escuchaba.

“A esta hora estaría despertándome con el sonido de las ollas de la cocina. Ahora solo es silencio, mamita. Te amo mucho y te extraño mucho”, escribió David Polanía en un post que hizo alrededor de las 4:30 de la mañana.

Esta tierna publicación la subió a Instagram acompañada de la canción ‘Bigger than the whole sky’ de Taylor Swift, en la que una parte de esta dice:

“Adiós, adiós, adiós, eras más grande que todo el cielo, fuiste más que un corto tiempo, y tengo mucho por lo que lamentar, tengo mucho para vivir sin ti. Nunca conoceré, lo que podría haber sido, habría sido, lo qué deberías haber sido tú, lo que podría haber sido”.

