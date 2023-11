El martes 21 de noviembre, el periódico británico Daily Mail reveló que uno de los hijos de Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt, de 19 años, habría escrito una corta carta dirigida hacia su padre en Instagram, específicamente en sus historias para el Día del Padre del 2020. En el mensaje comenzaba con un “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial!”

La cuenta del Jolie-Pitt es privada, así que realizó la publicación sin esperar que se filtrara, pues las personas que siguen la cuenta son amigos o familiares. “Pruebas una vez y otra vez y otra vez la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía con tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan del miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo”, continúa la carta junto a una fotografía de Brad Pitt en una ceremonia de los Premios Óscar cuando recibió un galardón por Mejor Actor de Reparto por la cinta Once Upon A Time in Hollywood.

Hijos de Brad Pitt y el conflicto

Para entender los conflictos de la familia fragmentada de Angelina Jolie y Brad Pitt, es importante recordar que tras seis años de relación, Jolie solicitó el divorcio en el año 2016, pero concluyó hasta el año 2019, justo un año antes de que el hijo adoptivo escribiera la carta contra su padre. Además, es bien sabido que la razón por la cual la actriz decidió finalizar con el matrimonio fue a raíz de un altercado en un jet privado en el que aparentemente habría golpeado a otro de sus hijos, a Maddox Chivan Jolie-Pitt. La gravedad del asunto fue tal que hasta el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles iniciaron una investigación.

“Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz, así que feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible”, finaliza el escrito. Por lo que informa el mismo medio citado, se intentó contactar tanto a los representantes de Jolie como a los de Pitt, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

La relación de las celebridades es tensa desde su separación, incluso el conflicto legal por la custodia de los hijos fue extensa y tediosa. Si bien Jolie en el juicio de la separación quedó con la custodia de ellos, en el 2021 se llegó a un acuerdo que permitía que Pitt tuviese la mitad de la custodia, pero tiempo después se comprobó que el juez a cargo del caso tenía relaciones comerciales estrechas con el cuerpo de abogados de Pitt, resultando en que la custodia volviera a las manos de la actriz.

