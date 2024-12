La cantante también contó que todo ocurrió luego de que le chocaran su carro en Estados Unidos y ella se bajara a revisar qué estaba pasando.

“Yo me bajo del carro y le pregunto cómo, ‘¿por qué me estás haciendo esto?’, y el chico se baja de su auto también, tenía tatuajes en su rostro y brazos, me arrincona contra una pared, saca una botellita y me la lanza diciéndome palabras muy groseras en inglés. Yo no pensé que fuera ácido”, expresó para el medio citado.