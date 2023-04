Yéferson Cossio no ha parado de ser tema de conversación en las plataformas digitales desde que oficializó su romance con la joven Carolina Gómez.

En este caso, el paisa reveló que nuevamente le dio una oportunidad al amor y tal parece que se siente muy contento con la relación que tiene con la chica.

Sin embargo, hay que destacar que algunos seguidores no se han mostrado muy de acuerdo con el nuevo romance del antioqueño y han levantado cientos de cuestionamientos hacia ellos.

Según se ha visto, algunos usuarios han criticado el aspecto de Carolina y la han tildado de ser una mujer “plástica y superficial”. Han sido tantos los señalamientos contra ella, que Yeferson la ha defendido públicamente y ha dejado en evidencia que no le interesa lo que los demás puedan decir de su novia.

Y cabe destacar que no solo el creador de contenido ha salido a la defensa de Gómez, precisamente hace poco se supo que su hermana, Cintia Cossio, quien en el pasado se pronunció sobre Jenn Muriel (exnovia del ‘influencer’) ahora también decidió enfrentarse a quienes critican a su cuñada y sin tapujo, la defendió.

En esta ocasión, Cintia se refirió a Carolina y aseguró que ella era algo mucho más que un físico. Además, no dudó en piropearla y resaltar todas sus cualidades.

Luego, la instagrammer pidió a los internautas respeto por la pareja de Yef y les dijo que dejaran “tanto veneno”.

“Ustedes realmente no conocen a ninguna persona de las que siguen, entreténganse, pero no hagan daño a personas que no les han hecho nada a ustedes, solo porque es la nueva pareja de alguien. Esta muchachita no se ha metido con ninguno de ustedes. Las personas somos ciclos en la vida de los demás, por favor respeten y lo digo en general, dejen tanto veneno que les va a dar un infarto antes de tiempo”, indicó.