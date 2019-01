Lo que no se esperaba era que Carla Lescano, hermana de la actriz por parte de madre, dijera en una entrevista para Radio del centro, de Córdoba, Argentina, que no cree que el actor de la serie argentina haya abusado de Fardín, pues esta última tiene problemas mentales desde hace algún tiempo.

“Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan […] Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamó a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. Ella hubiese contado esto mucho tiempo antes si fuera verdad; está claro que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque Darthés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó”, detalló la hermana de Fardín.