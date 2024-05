Verónica es la mayor de tres hermanas, de tres mujeres nacidas en Medellín, marcadas por el éxito en el mundo del entretenimiento.

Su hermana menor es Carolina, mejor dicho, la famosa Karol G, mientras que Jessica, la del medio, es la manager y cabeza visible de ese proyecto artístico.

Verónica, por su parte, es una ‘tiktoker’, maquilladora y cosmetóloga, y en sus cuentas en redes sociales Verotips (@verogiraldonavarro) entrega ‘tips’ y consejos sobre el cuidado de la piel y maquillaje. En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores.

Sobre cómo nació esta pasión, Verónica le contó a EL COLOMBIANO que todo surgió sin planearlo.

“Yo siempre he sido una mujer a la que le ha encantado el autocuidado, algo heredado de mi mamá. Soy de tratamientos caseros, de trucos de las abuelas, hasta que un día una amiga me preguntó qué me aplicaba en el pelo y la cara, y ahí empezó todo. Comencé a compartir mis ‘tips’ en redes sociales; así nació Verotips”, cuenta Verónica, quien detalla que, a la par de los consejos, comenzó a estudiar cosmetología y maquillaje.