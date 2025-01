Una de las más recientes presentaciones del artista vallenato, llevada a cabo en Barranquilla, se vio marcada por un curioso hecho que terminó molestándolo por completo.

Todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y en él se aprecia el momento exacto en que una de las asistentes a su ‘show’ le lanzó maicena, práctica muy común en varias regiones del país durante fiestas y carnavales.

Aunque en principio la situación se tornó jocosa, los presentes en el concierto se vieron sorprendidos con la airada reacción que tuvo el joven artista.

“¡Hey! Me vas a dañar el micrófono, mi amor”, le dijo el cantante a la mujer que le lanzó el polvo. Al parecer, la misma persona lo tomó con humor y le respondió que si le dañaba el micrófono se lo pagaba, a lo que él preguntó incrédulo: “¿Cómo? ¿Se paga?”.

Acá, el video del momento:

Pero allí no quedó todo, pues otra imagen que circuló en redes dejó ver el reclamo que hizo públicamente, asegurando que el micrófono no era para nada barato.

“Voy a decir una cosa. A mí no me molesta la maicena que me echan. Pero si lo dañan, cuesta 60 millones el micrófono. No es lo que cueste, sino que me lo dañan y esto es mi trabajo, hermano. ¿Si me entienden? Este es el sustento de mi familia, no me lo vayan a dañar, hermano. Échamelo a mí, en el cuerpo, donde quieras”, expresó en tono molesto.