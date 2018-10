Ni los famosos se salvan de las estafas en redes, pues como lo narró a ‘Lo sé todo’, Estrada pecó por inocente en el momento en el que ayudó a Chaves, quien reside en México, que fue la primera víctima de estos ‘hackers’.

“Iba manejando y veo que me entra un mensaje, apenas pude lo contesté… era de un amigo actor, Manuel José Chaves, él está viviendo en México en este momento. Él me escribe por Instagram, sí, esto sucedió es porque lo habían ‘hackeado’”, confesó el exprotagonista de ‘Tu voz estéreo’.

Al pensar que quien le escribía era Chaves, Estrada no lo pensó 2 veces para brindarle su ayuda.

“Él (Manuel José) me escribe: ‘Alejo me encuentro en México, hazme un favor, es que necesito recuperar mi cuenta, te voy a hacer llegar un código a tu teléfono en Colombia y porfa envíame este código’, yo no le vi nada de malo me llegó y le dije: ‘mira ahí está’”, añadió.