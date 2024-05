Greeicy Rendón habló por primera vez sobre el rumor que hace un par de años iniciaron medios peruanos en el que señalaban una supuesta infidelidad de Mike Bahía a la cantante.

Greeicy contó cómo fue el momento en el que se enteró

Incluso, Mike Bahía se enteró del rumor y quedó molesto por la situación. Esta falsa noticia causó revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando especulaciones y comentarios negativos sobre la pareja de la intérprete de ‘Amantes’.

“Una vez Mike me montó los cachos dizque con una peruana”, contó Greeicy, haciendo alusión al rumor.

Luego, se refirió a ese supuesto rumor: “El que me contó fue Mike, él me dijo: ‘Mira lo que están diciendo’ Yo la verdad no le paré bolas, tenía muchas cosas que hacer. Además, he sido muy tranquila y siento que al lado mío hay un hombre que me da tranquilidad”.

Rendón expresó entre risas: “Oye, pero está como guapa la chica. Tiene buen gusto el Mike este”.

A pesar de las adversidades, Mike Bahía y Greeicy Rendón demostraron ser una pareja sólida y comprometida. Superaron juntos este obstáculo, fortaleciendo su relación y consolidando su amor.

Por otro lado, Bahía no lo tomó igual que la artista caleña: “Le pegó un poco duro a él porque estaba preocupado por mi reacción o la de mi familia y le dije: ‘Amor, cuántas veces no inventan, tranquilo’.

Greeicy reiteró que no se considera una persona tóxica y, además es muy inteligente para elegir a las personas que deben entrar a su vida.

Este episodio sirvió como lección para ambos, reforzando su vínculo y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier rumor. Mike Bahía y Greeicy Rendón continúan construyendo juntos su historia de amor, dejando atrás los malentendidos y las falsas acusaciones, y centrados en su felicidad y en el futuro que comparten.

