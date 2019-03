“Lastimosamente, las noticas colombianas y la Cancillería colombiana están dando declaraciones irresponsables”, escribió Greeicy Rendón en la descripción de la publicación.

Y en el video, publicado ayer en la noche, la artista dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y los medios están “dando unas declaraciones que, obviamente, están dichas desde el desconocimiento de lo que está pasando realmente”.

Además, manifestó estar tranquila y les dijo a sus seguidores que los tendrá al tanto del tema. Sin embargo, Greeicy decidió borrar el video unas horas después de su publicación.

Greeicy Rendon habla del incidente en Perú y de la desinformación de los medios de comunicación colombianos respecto a su problema. pic.twitter.com/23XrXiU1du — Ana (@PuraCensura) March 18, 2019

El vuelo de regreso Greeicy Rendón y su novio Mike Bahía estaba programado para el sábado a las 11:00 p.m., hora peruana, pero la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) les impidió viajar al argumentar que ingresaron al país “como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento”.

Y “hasta tanto la Sunat no expida la Constancia de Cumplimento de Pago de Obligaciones Tributarias de Artistas Extranjeros, no podrá levantarse la alerta de impedimento de salida”, añadió la Cancillería colombiana en un comunicado.

La pareja de artistas colombianos se iba a presentar en el Urban Latin Fest de Lima la noche del sábado pasado. No obstante, el show se canceló debido a un “incumplimiento del contrato” por parte de los empresarios del evento, aclaró Greeicy en su cuenta de Instagram. Los cantantes añadieron que no dieron el concierto porque los organizadores no tramitaron sus visas de trabajo.