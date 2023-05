Durante las últimas horas ha sido tendencia la exvocalista de ChocQuibTown por los videos que circularon en redes y en los que se apreciaba que en su ‘show’ de los mencionados premios estuvo acompañada por un gato negro encadenado.

(Vea también: Premios Nuestra Tierra 2023: lista de ganadores y reconocimiento especial a Karol G)

No Goyo. No es divertido usar un animalito que claramente se ve asustado y perdido en lo que usted cree es un “show”. @chocquibtown

Las críticas hacia la cantante han sido varias. Incluso la periodista de Noticias Caracol Alejandra Giraldo calificó lo ocurrido como “estupidez humana”.

Este viernes, dos días después de lo sucedido, la propia artista emitió un comunicado en el que se excusó con sus seguidores y explicó que, según ella, el animal nunca estuvo en riesgo de maltrato.

En el texto, publicado en su cuenta de Instagram, la chocoana indicó que el objetivo no era ofender y maltratar el gato.

“Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejo con su comportamiento incomodidad”, aseguró la artista.