Bedoya aseguró en La Red que todo ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Él y su novia estaban viendo el partido en un restaurante del norte de Bogotá. Como la mamá de ella estaba enferma y se había quedado en la casa, la pareja decidió enviarle comida con un taxista.

El exfutbolista indicó al programa que esperaron alrededor de una hora y media para que la comida le llegara a la mamá de su novia, pero ella nunca la recibió. Furiosa por lo que estaba pasando, la pareja de Bedoya se comunicó con la empresa del taxista y de esta manera lo ubicó.

El artículo continúa abajo

De acuerdo con el relato del ahora presentador de ESPN, su novia le dijo al taxista que regresara al restaurante donde ellos estaban para que les entregara la comida. “[El conductor] nos hizo esperar 5 horas ahí más o menos”, agregó Bedoya.

Cuando el taxista por fin llegó, tanto el exdefensor como su novia le preguntaron por qué se había tardado tanto. Además, al verlo se dieron cuenta de que había puesto la comida en el piso. Bedoya contó que en ese momento le reclamaron al conductor y él les respondió de mala gana:

“Yo cuando me acerco, le digo: ‘Señor, ¿por qué la comida está en el piso?’. El señor ahí me dice: ‘¿Y entonces qué querés, que me la ponga en la cabeza?’”.