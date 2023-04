A muchos de los participantes en las competencias de Caracol Televisión les ha cambiado la vida luego de su paso por la pantalla chica, por lo que una exconcursante compartió un incidente que vivió hace poco y que estuvo relacionado con su presencia en uno de esos concursos.

Alexandra Colorado, que ganó en ‘A otro nivel’ en 2021 y cuyo nombre artístico ahora es ‘la Colorado’, mostró cómo su trofeo en ese ‘reality’ apareció roto en su hogar. Esta es esa imagen:

Sin ofrecer nombres en específico, la cantante apuntó hacia una persona que elaboró el mueble en el que tenía ubicado ese galardón. De ahí, escribió un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“La persona que me aseguró su trabajo, que me repitió mil veces que esto jamás se iba a caer, que además su trabajo quedó mal en muchos sentidos, mil gracias. No tienes ni idea los años de esfuerzo que me costó reunir estos trofeos que ahora por tu ineptitud quedaron en nada”, escribió. “Sé que la vida jamás se queda con nada. Estoy muy triste, demasiado, y tengo muchísima rabia”, agregó.