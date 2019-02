Lagerfeld, alemán de nacimiento, tenía 85 años y llevaba 35 al frente de la casa Chanel. Ha sido conocido por su estética: siempre vestía de negro, con alzacuello blanco, cabello recogido en una coleta y gafas negras, pero también por su frases, algunas de ellas fuera de tono, como cuando en 2012 dijo de la cantante Adele que era “un poco demasiado gorda, pero tiene un bello rostro y una voz divina”.

– “Soy un diamante negro, en bruto. Los diamantes negros son inusuales, difíciles de cortar o tallar, y por lo tanto poco comerciales”, así se definía Karl Lagerfeld.

– “Es triste decirlo, pero el negro es verdaderamente lo más chic, lo más moderno y lo más actual”, dijo a EFE el modisto alemán poco después de presentar su colección 2009-2010 en los jardines de las Tullerías.

– “La elegancia es una actitud”, decía el diseñador en su Twitter personal el pasado 29 de enero.

– “Mi vida consiste en olvidar lo que hago”, explicaba en ‘El mundo según Karl’ (Lunwerg).

“Nunca he aprendido de nadie, solo he aprendido de mis propios errores”, solía decir cuando se le preguntaba por su creatividad.

– “Puedes ser la persona más estilosa del mundo con tan solo una camiseta y unos vaqueros, el factor diferencial eres tú”, contaba.

– “Me gusta la moda como parte de la vida”, era su mensaje en la exposición de sus fotografías en el Palazzo de Pitti de Florencia.

– “Me resulta imposible ver la vida sin la mirada de la fotografía, el mundo y la moda a través del objetivo de una máquina fotográfica”, contaba el “kaiser” de la moda.

– Detrás de sus gafas se escondía la verdadera persona, esa a la que le obsesionaban los libros, la fotografía y la moda. “Actúo las 24 horas del día, toda mi vida es una pantomima”, aseguraba el alemán.

– La soledad no le asustaba, al contrario, le gratificaba: “nunca me siento solo, la soledad es un lujo”, decía este ser tan especial que arroja opiniones férreas sobre casi todo.

– Lo políticamente incorrecto era su debilidad y la provocación la ley con la que regía su vida y su marca: “Siempre hago lo que se supone que no debería hacerse”, sentenciaba Lagerfeld en una de las frases del libro ‘El mundo según Karl’.

– “El objetivo de la moda es que la gente se sienta bien, no se trata de expresar el sufrimiento y la desdicha con tafetanes”, aseguraba.

– “Piensa en rosa, pero no lo vistas”, sentenciaba.

– “De todo lo que hago hay cosas que Coco odiaría. Chanel tiene una imagen y mi labor es actualizarla. Tengo que encontrar mi propia identidad”, decía.

– “El chándal (ropa deportiva): la prenda que una mujer usa cuando pierde el control sobre su propia vida” fue otra de sus perlas.

– “Me gusta ser creativo todo el tiempo… Si no estaría aburrido, y el aburrimiento es un crimen.

– “No me suelo recomendar como diseñador de vestidos de novia. Todas acaban divorciándose”, aseguraba, aunque seguía haciendo diseños nupciales.

– Otra de sus salidas de tono fue cuando dijo: “Kate Middleton tiene una silueta agradable; me gusta ese tipo de mujer, me gustan las bellezas románticas. Pero de su hermana no me gusta su cara. Ella debe mostrar solo su espalda”.

– Desafortunadas fueron sus palabras hacia los hombres rusos:”Son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana”.

– También fueron criticadas sus reacciones hacia los niños. “Odio a los niños” o sus descalificaciones hacia los arreglos estéticos. “Nada hace que parezca más viejo que intentar ser joven. Las peores son las operaciones de labios; hay personas que lo han hecho y después ya son irreconocibles. Parece que volaron a través del parabrisas durante un accidente de coche y los reconectaron mal después”.

– “Los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad”, “La clase media no tiene suficiente clase” o “Todas las que critican a las modelos por aparecer huesudas o anoréxicas son las típicas madres gordas que se sientan en el sofá todo el día comiendo patatas fritas” fueron otras de las desafortunadas palabras de este diseñador que siempre decía lo que pensaba y a veces “hasta lo que no pienso”.