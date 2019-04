Cuando hablaba de la grandeza del artista, que alcanzó otro gran logro este fin de semana al ser una de las estrellas principales del festival de música, Álvaro Osorio aseguró que su hijo podría ser, incluso, más grande que ‘el Rey del pop’.

“Para mí, J Balvin es el Michael Jackson del momento, incluso hasta más, porque viene la parte humana, la parte moral, o sea, una cantidad de ingredientes que lo llevan a la cumbre máxima, no solamente del género urbano sino de la música universal”, dijo el progenitor de Balvin.

Aunque es indiscutible que el intérprete de ‘Mi gente’ está en el mejor momento de su carrera y ha llevado el género a otro nivel, para muchos usuarios de Twitter la comparación es “ilógica” y una “exageración”.

A continuación, algunas de las reacciones que se pueden leer en la red social a la entrevista publicada por La FM en su página.

J Balvin es muy bueno, pero que digan que es el Michael Jackson del momento no mk tampoco

Hay cosas que me hacen odiar este mundo y estas… -_- Que comparación tan ilógica https://t.co/F9IDsk3xgq

Ay no bebés, no se pasen, el man tiene talento, ha sido muy creativo y se ha reinventado para mantenerse vigente, pero compararlo con Michael Jackson, no sean ridículos.

— laura Camila Rangel Reyes (@kmilarangel) April 15, 2019