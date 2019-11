View this post on Instagram

¡Por fin! Tenemos graduación. . Nuestro querido presentador @franksolanooficial estuvo esta mañana en las instalaciones de la @utadeo.edu.co para recibir su diploma como 'Magister en gestión cultural y producción audiovisual'. . ¡Felicitaciones! . . . . . . . . . . #FrankSolano #LaRed #CaracolTv