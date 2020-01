“¿De nuevo juntos? 🤔🤔🤔”, preguntó el espacio del Canal 1 y, enseguida, agregó: “Sara Uribe y Fredy Guarín fueron pillados celebrando el inicio del 2020”.

El mensaje cierra con un interrogante para los seguidores que, hasta el momento, no ha sido resuelto por el formato de entretenimiento ni los protagonistas de las tomas: “Ustedes qué dicen, ¿será que volvieron?”.

Y es que en las imágenes, Sara y Fredy aparecen, por separado y en el mismo lugar, con una niña cuya identidad fue cubierta, e incluso en la toma de la presentadora se puede ver al futbolista detrás.

Estas son las primeras postales que se conocen de los famosos en el mismo lugar tras el rumor de que, aparentemente, su relación no atravesaba por el mejor momento e incluso habrían terminado.

Es más, tampoco compartieron en sus redes sociales fotografías conjuntas durante las festividades de fin de año, y en las de la familia de Guarín solo se vio a él con su hijo Jacobo Guarín Uribe.

Los rumores también se dieron porque, presuntamente, Sara no se fue con Fredy a Brasil, a donde sí llegaron su ex Andreina Fiallo con sus dos hijos, y a su regreso a Medellín no llegó a la mansión de él, sino a otro sitio.

Mientras la incógnita se termina de despejar, aquí dejamos las fotos publicadas por ‘Lo sé todo’: