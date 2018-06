En esta vida uno se cae y se tropieza pero se levanta con más fuerzas.. el problema está en no levantarse y estancarse, pero siempre que tengamos un tropiezo debemos decir me caí me tropecé pero me levanto con muchas más fuerzas!! He aprendido que no todas las personas son como uno espera que sean, no todas tienen las mismas intenciones que las tuyas, no todas aman con el amor que tú amas, no todas son como dicen que son.. todos pero absolutamente todos tenemos errores y cada día debemos aprender de ellos.. hoy agradezco a Dios por ser de mi cada día una mejor persona, que me falta mucho ? Pues bastante nadie es perfecto y cada día de mi vida intento ser mucho mejor, pero también le agradezco a todas esas personas tóxicas que un día creí que eran parte de mi vida y que hoy en día Dios me las a quitado, y es que aveces sufrimos mucho por ciertas cosas que a la final solo debemos sufrir por nosotros mismos, y algo si me quedo muy claro. Cuando Dios quita algo de tu vida , es porque mejores cosas vendrán.. no me arrepiento de nada de las cosas vividas porque cada momento trae siempre un recuerdo bueno en cada corazón no debemos guarda rencor, siempre debemos tener un corazón limpio y puro.. no soy la mejor amiga ni la mejor novia ni la mejor compañera pero sé que en mi corazón hay paz, tranquilidad y mucho amor para dar, no se cansen nunca de buscar a Dios porque Dios nunca falla🙏🏼 y solo le pido que me aleje de la gente mala y que ponga mucha gente buena en mi camino🙌🏼🌼 Feliz día siempre con la mejor actitud y mente positiva, Sean felices💞🌈🐘🍀✨ #NoMásGenteTóxica 🚫#MásGenteBuena ✅ #picospues💋

A post shared by M I C H 👸🏼 (@michelledelgado17) on Oct 19, 2017 at 10:30am PDT