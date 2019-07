Aunque no fue ella la que las publicó, sino la revista People, las imágenes dejan claro que Lady Gaga sí tiene un nuevo romance, pero no precisamente con su coprotagonista de ‘A Star Is Born’, como han querido vender algunos tabloides.

Las fotos que compartió el mencionado medio, y que replican diferentes cuentas en Twitter, muestran a Lady Gaga besándose con Daniel Horton, un ingeniero de sonido que ha trabajado con ella desde noviembre de 2018, según su perfil en Linked.in.

Los dos fue fotografiados en el restaurante Granville, en Los Ángeles, en donde se mostraron muy cariñosos y, al parecer, despreocupados por ser vistos, pues escogieron una mesa que daba a la calle para disfrutar de un ‘brunch’.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton in LA! pic.twitter.com/EFwjLSvYQH — Gaga Media (backup) (@GagaMediaBackUp) July 30, 2019

Horton también ha trabajado con Camila Cabello, Justin Timberlake, Luis Miguel y Bruno Mars y es el propietario de la empresa Audio Engineering Consulting Group.

Esta relación llega para Gaga después de su separación de Christian Carino, con quien estuvo incluso comprometida y terminó en febrero.

Por su parte, Daniel Horton estuvo casado con la actriz Autumn Guzzardi.