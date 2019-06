“Bendito el día hace 6 años que llegó a mi vida la hermosa noticia de que sería padre de mi Hellen❤️”; fue lo primero que expresó el artista en el post, y luego se refirió a lo mucho que corre el tiempo.

“Qué miedo el tiempo como pasa de rápido 😂, ya tengo una hija de 6 años 😱, ya mando correos diciendo: ‘Quedo atento’, ya me tomo tres cafés al día 😂, jaja. El caso es que así a veces el tiempo no quiera que lo vea pasar, he aprendido a vivir cada momento, segundo como si fuera el último; este cumpleaños de mi hija lo disfruté increíble”, agregó.