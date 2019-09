“Colombia en la casa “, fue el mensaje que escribió Mara en una publicación en dicha red social y la acompañó de un carrusel de fotografías, en donde aparece desfilando para una reconocida marca de vestidos de baño.

Esta oportunidad de participar en la Semana de la Moda de Nueva York fue posible porque hace un tiempo Mara compartió una historia en la que aseguró que quería ser modelo de Victoria’s Secret.

Seguido a esto, Pablo Anton, dueño de New Icon, la contactó y le dijo que esto sí era posible, y la contrató en su agencia de modelos, hace menos de un mes.

“Para mí ha sido muy duro encontrar esos lugares donde yo sienta que no me van a discriminar por ser trans y New Icon es un lugar donde me acogieron”.

Y agregó: “son demasiado diversos y en otras agencias antes me pedían que cambiara mi cuerpo y en New Icon me acogieron como estoy”, contó Mara en una entrevista con Noticias Caracol.

A continuación, las fotos que ha publicado Mara en la Semana de la Moda, en Nueva York: