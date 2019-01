Quise hacerme éste estudio de fotos con mi amigo @ferriveraruiz para celebrar que ya somos 1M . Quiero agradecerles por acompañarme, apoyarme y sacarme una sonrisa cada vez que leo sus comentarios; unos jocosos, otros amorosos, halagadores y algunos críticos que siempre me enseñan, llenando mis días de gratitud por el valor que le dan a mi trabajo. Que siga creciendo ésta familia!! pero sobretodo que los que ya estamos, sigamos estando tan cerquita 🥰 (Foto sin retoque) 👈🏽

