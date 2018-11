¿Sabías que #PriyankaChopra fue #MissMundo? Conoce esto y muchos otros datos más de la mujer que en pocos días será la esposa de #NickJonas haciendo click en el link de nuestra BIO⬆️ [📸: Getty Images]

A post shared by E! Latin America (@eonlinelatino) on Nov 28, 2018 at 3:32pm PST