El lanzamiento fue organizado con la idea de promocionar la colección Becca Bff’s, que fue una colaboración que hizo la empresa junto a Khloé Kardashian y su inseparable amiga Malika Haqq.

A la ciudad de Los Ángeles fueron invitadas las mayores influenciadoras de maquillaje y la colombiana fue una de ellas, ya que es una gran exponente en este tema. Cabe recordar que hace poco Paula Galindo, como es su nombre de pila, lanzó su propia línea de cosméticos.

La gran mayoría de seguidores de la ‘youtuber’ celebraron la captura, que ya cuenta con más de 442 mil ‘likes’, y hasta mostraron un poco de “envidia de la buena” por estar junto a la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ y la actriz Malika.

“’Keeping up with the…’ ¡Ay! La verdad es que sí son unas lindas. Esto fue ayer en el evento de #BECCABffs”, explicó Galindo en el post de la foto.

Esta es la imagen: