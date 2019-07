View this post on Instagram

Ya llegamos a ese momento del año donde decimos: “¡wow, qué rápido se ha pasado el tiempo!”. Es ese momento donde la motivación empieza a decaer, sentimos que las metas que teníamos en enero se las llevó el viento y queremos que ya llegue Navidad. Esto nos puede pasar a todos y es normal. Pero no es excusa para pensar “se acabo el año y no hice nada”. No tiene porque ser así. EL MOMENTO PARA UNA DOSIS DE MOTIVACIÓN ES AHORA 💪🏻 5 tips para tener la motivación que todos necesitamos para el resto del 2019 EN MI BLOG YA! VAYAN A LEER en www.paulinavega.com