¡¡¡Soy papito!!! 😍😍😍😍 Olivia nació el 5 de Julio en la mañanita. Mi esposa y la bebé están muy bien de salud. Mucho amor. Gracias por todos los mensajes. Felicidad absoluta. 😁😁😁😁😁

A post shared by Andres Lopez (@idealopez) on Jul 6, 2018 at 5:28pm PDT