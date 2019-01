View this post on Instagram

Me han pedido mucho y desde hace tiempo ésta foto, entonces aquí está, por si quieren criticar 🤦🏼‍♀️😁 Les voy a explicar como soy en un día normal… salgo así a la calle, con bloqueador solar de esos que tienen un poco de color, algo de rubor y labial que ese jamas me puede faltar, así sea para mover el carro 🤣. Y antes que las “expertas” empiecen, No, en esa foto, no tengo pestañina, ni me pinté las cejas, tampoco delineador etc etc, son así, tengo pestañas largas y cejas gruesas. Tengo ojeras todo el tiempo, estoy despeinada por lo general y uso tenis únicamente. La diferencia es que cuando tengo que trabajar (fotos, videos, tv, eventos), lógicamente me arreglan y también me gusta verme así! Creo que es de lo bonito de ser mujer, poder cambiar y verse diferente… a mi me gustan ambas y me las disfruto. La belleza, tan relativa, es más cuestión de actitud y de algo interno, que no les se explicar, por lo menos así lo veo yo… Feliz noche! Los quiero! 💛