Esta es nuestra historia. Un 11 de julio del 97, un SI ACEPTO que cambio nuestras vidas propias, para volvernos uno solo y 22 años después Aquí estamos, con toda una maravillosa experiencia, con triunfos y fracasos pero juntos, construyendo éste proyecto de vida de Familia que Dios nos dió la tarea de moldear dia a dia, con dos hermosas bendiciones del cielo que se llaman hijos… Te amo @pauceballos19 y te digo SI, mil veces más. Feliz Aniversario @sofiacalero @ccalero94