“Very sad to say… My dear friend Pig Pig has passed away… I will miss U always. Thank you for so many laughs and good times girl”, fueron unas de las frases en inglés que escribió la artista lamentando la muerte de la cerdita.

Ese mensaje en español significa: “Muy triste decirlo… Mi querida amiga Pig Pig ha fallecido… Siempre te extrañaré. Gracias por tantas risas y buenos tiempos”, y está acompañado de un video en el que la famosa alzaba a la marranita, que estaba comiendo.

Por su parte, las otras imágenes que publicó Miley con el animal también son muy cariñosas. En una, por ejemplo, la celebridad está desnuda abrazando a la cerdita, y en otra, incluso, le da un beso.

A continuación, compartimos un video con las historias que ha subido la intérprete para despedir a Pig Pig; algunas están acompañadas de emoticones de corazón roto.