A éste hombre @andresospina_md le debo mi nueva apariencia, mi figura y mi salud!. Ya salí del rango de obesidad…ahora soy "curvy". Waooo. Me ayudó a decirle adiós a la diabetes, a la hipertensión y a todas las dolencias que experimentamos cuando tenemos sobrepeso. Siempre a mi lado. LO AMO MI DOC❤️