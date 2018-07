“¡Dios, cada foto es mejor! Qué hombres tan bellos tiene mi tierra Colombia”, “Orgullo colombiano”, y “Bellezas tropicales. Maluma, todo un artista, y Falcao, todo un crack”, fueron algunos de los elogios que escribieron usuarios en una foto que el jugador subió a Instagram

Por su parte, unos de los cuestionamientos fueron: “Nooo, ‘Tigre’ esa foto no te luce… por favor dile no a las malas compañías”, “Maluma no es orgullo colombiano, no me hace sentir orgulloso. Dañaste la foto de Falca…”, y “No joda, solo reguetoneros, qué lástima” (esto teniendo en cuenta que días el futbolista también posó con J Balvin y con Nicky Jam).

Los dos famosos no se han referido a los comentarios a favor y en contra. Por el contrario, siguen exhibiendo su encuentro, por medio de sus cuentas de Instagram: Falcao con su publicación fija, que acompañó del numeral “#orgullosamentecolombianos”; y Maluma con una historia, en la que añadió una bandera de Colombia, como se puede apreciar a continuación.

Cabe mencionar que en las fotos los dos famosos lucieron camisetas blancas y pantalonetas, aunque la que más llamó la atención fue la de Maluma, que tenía muchos tigres, animal que está asociado con el apodo de Falcao.

@maluma #orgullosamentecolombianos A post shared by Falcao (@falcao) on Jul 23, 2018 at 9:12am PDT

Historia de Instagram Maluma.