Mas del 80% de los morados han desaparecido y con ellos mi colita también 😥😥😥 pero estoy muy feliz porque hoy estoy muy aliviada y casi no me duele, hoy podre ir de nuevo a la empresa un ratico 😄😄 gracias a mi doc @dr_urazanoficial por ser mi guía en todo este proceso, ya no me interesa tener " cola" me interesa tener SALUD #recuperandome #losbiopolimerosmatan ( para mi no es nada chevere estar mostrando estos morados pero lo hago con la mayor valentía para que a ustedes ni se les ocurra inyectrasen esta chimbada y si usted ya los tiene RETIRARLOS es la mejor opción, duele un poquito 😣😣😣 pero con mucha fortaleza y amor de tu familia sales adelante )

A post shared by Yina Calderon (@yinacalderonoficial) on Jun 13, 2018 at 8:06am PDT