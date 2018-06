“Yo dije, quiero un poquito de nalga, de pompis, pero un poquito. Y, bueno, me pusieron una nalga tamaño familiar, que no era lo que yo quería”, dijo Manuela a ‘Lo sé todo’.

Después, la exparticipante de Protagonistas continuó narrando lo que le indicó la médica que le practicó el procedimiento estético. Ella le dio esperanzas de que la cola no le quedaría así de grande, pero al final todo era una mentira.

“La doctora me dijo: ‘No te preocupes que eso es una lipotransferencia y como es grasa eso se reabsorbe en la nalga’. Todavía sigo esperando que se me absorba en la nalga esta vaina, porque esa vaina nunca se desapareció”, agregó Manuela en el programa de Canal 1.

El artículo continúa abajo

Por eso, decidió recurrir a otros especialistas, que tampoco le dieron esperanzas.

De ahí que la exprotagonista optara por aceptar su cola como le quedó, tal como lo ha mostrado en su cuenta privada de Instagram.

“He consultado con muchos médicos para que me colaboren a ver qué se puede hacer: si me pueden quitar así como si fuera una lipo, pero en la nalga, para que me extraigan esa grasa y poder recuperar mi nalguita chiquita como la tenía”, señaló Manuela, y puntualizó en ‘Lo sé todo’: