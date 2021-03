green

Aunque es uno de los personajes más queridos por sus fans, y también uno de sus favoritos, no todo lo haría de la misma manera, si tuviera la oportunidad: “Se habla mucho de Rosario Tijeras. La gente me pregunta si me arrepiento, y por supuesto que no. Es un personaje que yo amé, idolatré, y lo veo y veo muchas cosas de Rosario que veo bien. Yo sé que fue un gran trabajo. Quizá, [escogería] no haber expuesto tanto mi cuerpo”.

Y esa exposición no la cuestiona porque el personaje no la haya requerido, pues siempre ha sido una actriz que le da todo a su papel, y por eso mismo fue que lo hizo en su momento: “No sé si fue una equivocación haberlo hecho, pero el problema es cuando tu no tienes ‘the whole picture’ (la fotografía completa), la madurez para decir: ‘Ay, yo voy a hacer esto y esto qué consecuencias va a tener. Y dónde van a poder usar estas imágenes, y si realmente me interesa’. Uno, a veces, como que no tiene esa dimensión de poder ver esas consecuencias de las cosas”, le dijo a Pulzo en una entrevista.

Al hablar de quitarse la ropa, Flora Martínez también recordó su participación en la película ‘Tuya siempre’, en donde conoció a su esposo, e hizo una reflexión similar: “Yo nunca le vi nada malo. El problema es después cómo las cosas se pueden sacar de contexto. En esa película, por ejemplo, hay un desnudo, donde ellos usan una doble, y, claro, no soy yo, pero en los montajes eres tú. Ese tipo de cosas como que después digo ‘por qué, por qué, por qué fui tan ingenua, por qué me presté’, pero bueno, en últimas, creo que me salva que es un papel y es una actuación”.

Las declaraciones de Flora Martínez sobre Rosario Tijeras y el otro desnudo que menciona se pueden escuchar en el siguiente video. Enseguida, puede ver el clip de ‘Me equivoqué otra vez’, su más reciente sencillo como cantante.

