Así lo mostró la hermana del jugador, Wendy Guarín, en su cuenta de Instagram, con una publicación fija y varias historias.

Allí la familia se ve feliz festejando en un restaurante de Miami, donde reservaron una zona en la que hubo una mesa con muchos cupcakes con velitas, y bombas con el número 50 y un “happy b-day”.

No obstante una usuaria de la red social intentó opacar esa alegría con un comentario que dejó en una de las fotos, donde criticó que, según ella, la familia Guarín hubiera olvidado a los otros hijos de Fredy, los que tuvo con su ex Andreina Fiallo, pues ellos no estuvieron en la reunión.

La hermana del futbolista no se quedó callada y le contestó: “¿Gorda, usted cree eso posible? Bueno, si usted cree eso posible no es una persona con buen corazón. En fin, para tu desdicha o tu alegría no nos hemos olvidado de mis sobrinos, solo es que ahora no podemos estar con ellos, pero tranquila, pronto sí… y subiré fotos para que te sientas tranquila, no quiero que sufras más por eso”.

Eso generó otro mensaje de la usuaria, pero también de varios seguidores de Wendy y de la familia Guarín-Uribe, que le pidieron a la crítica que viviera su vida y dejara a los demás vivir la suya. Además, la invitaron a no juzgar sin conocer lo que realmente está pasando, pues hay una persona que, incluso, aseguró que la razón por la que Fredy y sus allegados no han estados con los hijos de Andreina es porque no le dan permiso de verlos.

Lo cierto es que los Guarín la pasaron muy bien en su festejo y aquí compartimos algunas de las fotografías de los 50 de Silvia. Luego, publicamos los mencionados comentarios.

