A la par del concurso de Acordeonero Infantil, este lunes inició la primera ronda de la competencia de Acordeonera Menor en el Centro Recreacional La Pedregosa, en Valledupar, este año con más participantes que la pasada edición del Festival Vallenato.

(Lea también: Así se celebró el milagro de la Virgen del Rosario en el marco del Festival Vallenato)

En el 2023 se presentaron solo 9 niñas, mientras que este año el número de inscritas aumentó a 13, ellas son: Sarid Antolínez Castañeda; Laura Sofía Benítez; Carolina Camacho Gómez; Angie Daniela Corzo; Ana Paula Leal; Sara Valentina Mora; Laura Patricia Moreno; María José Ortega; María del Rosario Ortiz; Nikoll Peñaranda Sumalave; Brinna Pinto Romero; Kenny Castañeda y Diangely Salomé Valencia.

Varias de ellas son oriundas de Valledupar, otras de Cúcuta, Arjona (Bolívar), La Loma (Cesar) y Soacha (Cundinamarca). Este lunes interpretaron clásicos en aires de paseo y merengue ante Gabriel Aguancha, Adalín Aldana y Rafael Mindiola, miembros del jurado.

Aguancha, quien tiene más de una década siendo jurado en diferentes categorías y se ha desempeñado como músico instrumentista, exaltó el nivel de las competidoras y explicó qué elementos miden para definir la puntuación.

(Lea también: Empezó lucha por reinado de la canción inédita en Festival Vallenato: hay 70 concursantes)

“Esta es una generación que ha venido con la chispa adelantada, me parece increíble, admirable, cómo a esa corta edad logran esa destreza, específicamente de lo que hacen estas acordeoneras”, expresó.

“Se califica es la esencia, la expresión melódica rítmica que esté dentro de los parámetros de lo que se considera el vallenato típico tradicional. La velocidad y eso que vengan diciendo ‘yo toco rápido’, eso no, eso no es la base, la destreza sí, que no esté errando en las notas, no que cometa fallas al ejecutar, pero la rapidez no implica que que vaya a ser mejor, lo importante es que toquen bien serenito el vallenato”, agregó el músico.