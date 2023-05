“Yo traigo canciones que alegran la vida del pueblo/ Dibujo poemas que llegan a tocar el alma/ Conservo esa herencia intachable que habitó en mis viejos/ La fuerza de una sangre humilde de esa gente sana”. Con estos versos, Juan Pablo Marín inició la interpretación de su paseo ‘Si nace una rosa’ en el parque de la Leyenda Vallenata ante miles de espectadores y un jurado que buscaba la mejor obra.

Su voz, la riqueza y literariedad de la letra, la propiedad y la emoción con la que cantó cada frase, le permitieron a Juan Pablo Marín ganar el concurso de Canción Inédita del Festival Vallenato 2023.

(Vea también: Exnovio de Ana del Castillo es el nuevo ‘Rey vallenato’ 2023; ella saboreó el triunfo)

Un título que fortalece la herencia de su padre, Nando Marín, uno de los compositores más reconocidos de la música vallenata. Incluso, el ingeniero Juan Pablo contó que su obra nació de un sueño que tuvo con su padre.

“Mi canción, técnicamente, es un sueño que tuve en la pandemia. Yo estaba dedicado a mi Ingeniería Civil. Pero llegó el sueño y mi papá me dice en ese sueño: ‘Tranquilo, la rosa está en capullo, pero pronto va a florecer’. Cuando tuve las canciones, las compartí con un amigo [Leonardo Salcedo] y me dijo: ‘Esta me gusta’. Era ‘Si nace una rosa’”, señaló Juan Pablo Marín.

(Vea también: ‘Diomedes Díaz’ se paseó por el Festival Vallenato y dejó perplejos a muchos)

En ese momento empezó su preparación para participar en el principal festival de música vallenata en el mundo. Y el mensaje de su padre lo resumió en el estribillo de la composición: “Si nace una rosa la pinto con versos bonitos, con versos alegres”.

El paseo ‘Si nace una rosa’ también es una apología a la necesidad de empezar a cosechar los frutos de la herencia de una familia marcada por la música. “La gracia de mi papá está impregnada, eso no es recogido del suelo. Tener la dicha de haber nacido al lado de este gran exponente deja muchos matices en el camino”, relata Juan Pablo Marín, quien es ingeniero civil de profesión y trabaja como funcionario público.

Lee También

Siempre que le preguntan por su relación con el vallenato, Marín repite una estrofa que resume la pasión por la música de los juglares: “En mi casa se respiraba vallenato. Me echaban fresco con el fuelle del acordeón, me sentaban en una caja y me daban la comida con el trinche del acordeón”, contó Marín.

En tiempos en los que no había redes sociales, mientras su padre llevaba su música a las tarimas de Colombia, Juan Pablo pudo conocer el talento familiar gracias a la radio. “Mi mamá siempre me ponía el radiecito para escuchar las presentaciones de mi papá en el Festival Vallenato”, contó el ingeniero civil.

Por eso, en su composición no se olvidó de ella y la recordó como la que le dio la vida. Dice una estrofa de la canción: “Porque la mujer nos inspira y el mundo conspira a quererla siempre. Si a mí una mujer me dio vida, bendita mi vida, bendita mi suerte”. Y esa bendición llegó tan lejos que le permitió coronarse en el Festival Vallenato 2023.

Ahora, como dijo en su primera entrevista como ganador, “lo más razonable es seguir componiendo”. “Seguiremos trabajando, no solo por la memoria de mi papá, sino por el folclor vallenato. Podría decir que tengo la capacidad de grabarla, pero ojalá alguno de los cantantes reconocidos se interese por mi canción. Queremos que no se quede en el Festival Vallenato, sino que trascienda a escenarios internacionales”, concluyó Marín.

En su repertorio tiene alrededor de 70 composiciones, entre vallenato, salsa y música popular, algunas grabadas por artistas como Peter Manjarrés.

Por Deivis Caro

Esta entrada la puede encontrar en El Pilón.