Después de confirmar nombres como Sam Smith, Arctic Monkeys y Kendrick Lamar, ahora Estéreo Picnic sorprende a sus seguidores con la primera visita de Prodigy al país.

La banda de Liam Howlett, Keith Flint y Maxim presentará lo último de su nuevo disco ‘No Tourists’ y su catálogo de ‘hits’ como ‘Firestarter’, ‘Smack My Bitch Up’, ‘Voodoo People’, ‘Spitfire’, ‘Invaders Must Die’, ‘Omen’, ‘The Day is My Enemy’ y más.

El próximo año el festival Estéreo Picnic celebrará su décimo aniversario.