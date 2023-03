En las últimas horas, la reconocida cantante hizo una publicación en sus redes sociales en la que narró una difícil situación que está afrontando respecto a su estado de salud.

La artista, que ha participado como jurado en diferentes temporadas de los programas ‘La voz’ y ‘La voz kids’, explicó que se vio en la obligación de alejarse de los escenarios por un tiempo, ya que tiene que guardar reposo por un problema que tiene con su voz.

Según contó, inicialmente será por todo el mes de marzo, mes en el que pretendía compartir diferentes mensajes de empoderamiento femenino teniendo en cuenta la celebración del Día de la mujer.

Qué le pasó a Fanny Lu con su voz

En un extenso escrito, la intérprete de ‘Celos’, ‘No te pido flores’ y ‘Tú no eres para mí’ dio a conocer la enfermedad por la que tendrá que guardar silencio durante un mes entero.

“Este mes de la mujer la vida me ha puesto una gran prueba: me ha dejado sin voz. Una lesión en las cuerdas me ha obligado a guardar reposo vocal absoluto por 30 días”, escribió en un carrete de fotos publicado en su cuenta de Instagram.

La cantante lamentó que dicho problema le ocurriera en marzo, ya que lo considera uno de los meses más bonitos del año.

“Me he enfermado y no voy a poder emitir ni un solo sonido por un mes, el mes de la mujer. Lloré por ello, pero cuando lo hice fue más pensando en lo que amo hacer y no podré, en el riesgo que implica lo que me ha pasado, en la incomodidad y el cambio de planes, en no poderme comunicar con ustedes”, agregó en su mensaje.

Pese a lo difícil que es para ella dejar de cantar, se mostró positiva asegurando que, si todo sale bien, el próximo mes podrá volver a cantar como lo venía haciendo regularmente.

“He llegado a la conclusión de que Dios me ha invitado a la reflexión profunda en un mes que se ha hecho para reflexionar. Sentir en carne propia el dolor de tanta mujer en el mundo que es obligada a callar no por elección propia ni por enfermedad, mucho menos de manera temporal […]. Este mes será para mí un reto y ahora que lo he entendido será para mí una invitación al crecimiento”, concluyó Fanny Lu.