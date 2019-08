Sin embargo, aseguró que Juan Gabriel no murió el 28 de agosto de 2016, sino que su deceso se dio esta semana.

“Hoy hace tres año de la supuesta muerte de Juan Gabriel. Y ahora sí está muerto. Él está muy enfermo. En días pasados está muy mal. No hay nadie que lo atienda, que se compadezca de él. Todo el mundo del medio político sabe que él vive y nadie ha dicho, ni ha investigado, ni ha hablado para decir ‘Juan Gabriel, a ver te ayudamos, estás mal. Te ayudamos para ir a un hospital. Juan Gabriel está muerto”, dijo, literalmente, al programa ‘Hoy’ de Univisión.

Según, recibió una llamada en la mañana de “la única persona que está al lado de él”, quien le confirmó la noticia de su fallecimiento. “Yo todavía no lo veo. Supongo que eso fue ahorita apenas, hoy en la madrugada […] Yo me siento mal. En una hora salgo para allá para donde está”, añadió, y enseguida dijo que no revelaba el lugar al que se dirigía, porque sino toda la gente llegaría allá masivamente.

“Voy a ver, y si es así tan cierto como dice la persona que está con él, convocaré una rueda de prensa para decirles ‘Juan Gabriel ha muerto’”, finalizó. La idea se la siguieron dos de los presentadores del programa, que durante la charla le estuvieron pidiendo pruebas.

Seguramente amanecerá con nueva información de lo que encontró en la casa del famoso cantante.