La presentadora les llevó algunos alimentos a los participantes que quedaron en ‘playa bronce’, el lugar más carente de comodidades del ‘Desafío’, pero les estaba cobrando 10 millones de pesos para que se los pudieran quedar. Entonces, Ángel le hizo una inusual propuesta:

“Dejas el baúl y nosotros nos encueramos”.

“Si me toca encuerármele a Camila para que me deje comer, yo me le encuero. Si me toca besarla, la beso; así sea que la mujer mía me deje”, añadió el concursante.

Los 5 hombres que están en ‘playa bronce’ le hicieron estriptis a Camila. La mayoría se quitaron la camiseta, pero Ángel, que fue el último en bailar, se atrevió a bajarse el bóxer.

Camila se mostró realmente sorprendida y soltó unas carcajadas.

Al final, y gracias al estriptis, la presentadora le hizo una rebaja de 3 millones de pesos.

Estas son las imágenes del divertido momento: