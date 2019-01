Con esta foto de todos los integrantes de esta familia quiero compartirles que la vida nos está regalando la oportunidad de traer otro ser al mundo, un HIJO/A y un HERMANO/A que estamos viendo crecer en la barriga de mamá (como dice Valentín) ya desde hace unos meses! Con el corazón lleno de felicidad y con un poco más de energías y menos náuseas hoy les comparto nuestra dicha y me lleno de toda la bonita energía que ustedes le mandan a esta #familiareal que se está creciendo. Le mando todo mi cariño a las mujeres que comienzan este año embarazadas, toda la fe y la esperanza a las que buscan ser madres y toda la protección y bendiciones a las #familiasreales #mujeresreales #mamásreales que me leen es este espacio. Los quiero mucho y soy muy feliz de compartir esta noticia con ustedes! Gracias a @varielsanchez por el amor y la fuerza que me inyecta todos los días para seguir creyendo que se puede hacer familia! Mi gran compañero! Y a mi hijo #Valentin que me enseña, me carga con tanto amor y me ha mostrado que todo lo puedo. Vamos con toda!!!

