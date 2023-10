Estefanía Borge personifica a Manuela Cáceres en la exitosa telenovela de RCN, que retransmite el canal desde octubre de 2023, una vieja amiga de Pablo Domínguez (Luciano D’Alessandro) que regresa para que la ayude con su separación y logra impresionarlo, gracias a su belleza.

(Vea también: A Mabel Moreno la comprometieron con pregunta sobre si tiene novio y cuánto lleva soltera)

En un juego de preguntas con sus seguidores de Instagram, la actriz resolvió un interrogante que se plantearon muchos por las canas que luce en su larga cabellera: ¿Por qué no se las tintura?.

Sin titubear, Estefanía Borge confesó que lleva cerca de 8 años sin tinturarse el pelo porque se siente bien luciendo las hebras blancas que adornan su cabeza: “A la única que le tiene que gustar es a ti, que te sientas cómoda, a gusto con tu color de cabello”.

Asimismo, reflexionó sobre las críticas que hace la gente sobre el aspecto o la vida de otras personas y dijo que los cuestionamientos e intromisiones siempre van a estar así que es importante saberlo manejar.

Acá, el video que grabó la actriz, en el que confesó por qué no se pinta el cabello:

Ante su confesión, la gran mayoría de comentarios de Rastreando Famosos, cuenta que compartió el video, estuvieron de acuerdo con la postura de la actriz de mantener las canas y asimilar la edad de una manera digna.

Lee También

“Yo amé las mías desde los 30 años, cuando empezaron asomarse”, “yo llevo 4 años y la gente no se cansa de criticar. A mí me gustan y no tengo la menor intención de cambiar. Me acepto tal como soy, no necesito aparentar lo que no soy, me gusta lo natural y así me amo. Felicidades a las que se aman”, “canas divinas, yo amos tener canitas”, fueron varios de los mensajes de apoyo a la actriz cartagenera.